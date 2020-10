DJ Roche und Atea kooperieren bei oralem Covid-19-Medikament AT-527

BASEL (Dow Jones)--Roche und das US-Biopharma-Unternehmen Atea Pharmaceuticals wollen zusammen die Entwicklung einer oral zu verabreichende Behandlung für Covid-19-Patienten beschleunigen. Wie beide Unternehmen mitteilten, erstreckt sich die strategische Zusammenarbeit auf Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von AT-527, einem von Atea entwickelten und direkt wirkenden Virostatikum (DAA), das sich derzeit in klinischen Studien der Phase 2 befindet.

Ziel der Zusammenarbeit ist es, die klinische Entwicklung und Herstellung von AT-527 zu beschleunigen, seine Sicherheit und Wirksamkeit zu untersuchen und diese potenzielle Behandlungsoption so schnell wie möglich Patienten auf der ganzen Welt zur Verfügung zu stellen. Wenn sich AT-527 in klinischen Studien als sicher und wirksam erweist und die behördlichen Zulassungen erteilt werden, wird Atea laut Vereinbarung für den Vertrieb in den USA verantwortlich sein, mit der Möglichkeit, die Unterstützung der US-Roche-Tochter Genentech zu beantragen. Roche wird für den Vertrieb ausserhalb der Vereinigten Staaten zuständig sein.

Laut Mitteilung wirkt AT-527 durch Blockierung des viralen RNA-Polymerase-Enzyms, das für die virale Replikation benötigt wird und wird derzeit in einer klinischen Phase-2-Studie für hospitalisierte Patienten mit moderatem COVID-19 untersucht. Eine klinische Phase-3-Studie, die voraussichtlich im 1. Quartal 2021 beginnen wird, wird den möglichen Einsatz bei Patienten ausserhalb des Krankenhauses untersuchen. Darüber hinaus könnte AT-527 für Prophylaxe nach Exponierung mit dem Virus entwickelt werden.

