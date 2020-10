DJ Transactions in own shares

Hibernia REIT plc (HBRN) Transactions in own shares 22-Oct-2020 / 07:00 GMT/BST Dissemination of a Regulatory Announcement, transmitted by EQS Group. The issuer is solely responsible for the content of this announcement. 22 October 2020 Hibernia REIT plc (the "Company") Transactions in own shares The Company announces that on 21 October 2020 it purchased a total of 465,240 of its ordinary shares of EUR 0.10 each (the "ordinary shares") on Euronext Dublin through Goodbody Stockbrokers UC ("Goodbody"), as detailed below. The repurchased shares will be cancelled. The purchases form part of the Company's &euro25m share buyback programme announced on 7 August 2020. Euronext Dublin London Stock Exchange Number of ordinary shares 465,240 Nil purchased Highest price paid (per &euro1.0800 n/a ordinary share) Lowest price paid (per &euro1.0560 n/a ordinary share) Volume weighted average &euro1.0710 n/a price paid (per ordinary share) Following the settlement of the above purchases, the Company holds no ordinary shares in treasury and has 668,711,360 ordinary shares in issue, each carrying the right to one vote. This figure should be used by shareholders as the denominator for the calculations by which they determine if they are required to notify their interest in, or a change to their interest in, the Company under the Transparency (Directive 2004/109/EC) Regulations 2007 (as amended). Trading venue Currency Aggregated Volume Volume Weighted Average Price XDUB EUR 465,240 1.0710 XLON EUR Nil n/a In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market Abuse Regulation), the detailed breakdown of individual trades made by Goodbody on behalf of the Company as part of the share buyback programme is set out below. Contacts: Hibernia REIT plc +353 1 536 9100 Sean O'Dwyer, Company Secretary Appendix Transaction Details Issuer Name Hibernia REIT plc LEI 635400MHRA4QVVFTON18 ISIN IE00BGHQ1986 Intermediary Name Goodbody Stockbrokers UC Intermediary Code GDBSIE21XXX Timezone BST Currency EUR Euronext Dublin Number of Price per Trading Time of Transaction Shares Share venue transaction Reference Number (EUR) 3,558 1.0580 XDUB 08:20:52 00023603760TRDU1 3,480 1.0580 XDUB 08:20:52 00023603759TRDU1 3,795 1.0640 XDUB 08:36:56 00023604000TRDU1 4,122 1.0660 XDUB 08:42:25 00023604070TRDU1 20 1.0660 XDUB 08:42:25 00023604069TRDU1 2,353 1.0620 XDUB 08:48:00 00023604132TRDU1 3,496 1.0620 XDUB 08:48:00 00023604131TRDU1 5,746 1.0620 XDUB 08:48:00 00023604130TRDU1 308 1.0640 XDUB 09:05:51 00023604388TRDU1 1,569 1.0640 XDUB 09:05:51 00023604387TRDU1 1,953 1.0640 XDUB 09:05:51 00023604386TRDU1 706 1.0640 XDUB 09:12:00 00023604528TRDU1 606 1.0640 XDUB 09:12:00 00023604527TRDU1 1,893 1.0640 XDUB 09:12:00 00023604526TRDU1 455 1.0640 XDUB 09:12:00 00023604525TRDU1 3,922 1.0620 XDUB 09:17:49 00023604589TRDU1 4,112 1.0620 XDUB 09:23:40 00023604632TRDU1 1,004 1.0600 XDUB 09:28:11 00023604700TRDU1 4,194 1.0600 XDUB 09:28:11 00023604703TRDU1 6,579 1.0600 XDUB 09:28:11 00023604702TRDU1 7,478 1.0600 XDUB 09:28:11 00023604701TRDU1 1,432 1.0600 XDUB 09:34:16 00023604766TRDU1 2,611 1.0600 XDUB 09:34:16 00023604767TRDU1 3,890 1.0580 XDUB 09:43:47 00023604874TRDU1 3,913 1.0560 XDUB 09:54:06 00023605007TRDU1 6,514 1.0600 XDUB 10:20:36 00023605182TRDU1 1,874 1.0600 XDUB 10:20:36 00023605181TRDU1 31 1.0600 XDUB 10:20:36 00023605180TRDU1 2,017 1.0600 XDUB 10:20:36 00023605179TRDU1 1,300 1.0600 XDUB 10:20:36 00023605178TRDU1 3,157 1.0620 XDUB 10:28:23 00023605266TRDU1 529 1.0620 XDUB 10:28:23 00023605267TRDU1 993 1.0620 XDUB 10:29:44 00023605281TRDU1 1,216 1.0620 XDUB 10:29:44 00023605280TRDU1 1,314 1.0620 XDUB 10:29:44 00023605279TRDU1 4,906 1.0600 XDUB 10:34:13 00023605359TRDU1 4,183 1.0600 XDUB 10:34:13 00023605358TRDU1 7,762 1.0600 XDUB 10:34:13 00023605357TRDU1 2,374 1.0600 XDUB 10:34:13 00023605356TRDU1 3,844 1.0640 XDUB 10:52:51 00023605431TRDU1 4,742 1.0640 XDUB 10:58:27 00023605445TRDU1 269 1.0680 XDUB 11:06:37 00023605491TRDU1 3,000 1.0680 XDUB 11:06:37 00023605493TRDU1 63 1.0680 XDUB 11:06:37 00023605492TRDU1 1,679 1.0680 XDUB 11:10:31 00023605522TRDU1 14 1.0680 XDUB 11:10:31 00023605521TRDU1 608 1.0700 XDUB 11:14:36 00023605550TRDU1 11 1.0700 XDUB 11:14:36 00023605549TRDU1 217 1.0700 XDUB 11:14:36 00023605551TRDU1 50 1.0700 XDUB 11:14:36 00023605552TRDU1 12 1.0700 XDUB 11:14:36 00023605553TRDU1 3 1.0700 XDUB 11:14:37 00023605554TRDU1 61 1.0720 XDUB 11:20:32 00023605601TRDU1 269 1.0720 XDUB 11:20:32 00023605600TRDU1 895 1.0720 XDUB 11:20:32 00023605599TRDU1 24 1.0720 XDUB 11:20:32 00023605602TRDU1 5 1.0720 XDUB 11:20:32 00023605603TRDU1 1 1.0720 XDUB 11:20:32 00023605604TRDU1 662 1.0720 XDUB 11:20:41 00023605608TRDU1 324 1.0720 XDUB 11:20:41 00023605607TRDU1 2,581 1.0720 XDUB 11:20:41 00023605606TRDU1 719 1.0740 XDUB 11:25:55 00023605660TRDU1 1,900 1.0740 XDUB 11:25:55 00023605659TRDU1 1,220 1.0740 XDUB 11:25:55 00023605658TRDU1 1,049 1.0740 XDUB 11:27:11 00023605678TRDU1 1,500 1.0740 XDUB 11:27:11 00023605677TRDU1 284 1.0740 XDUB 11:27:11 00023605676TRDU1 1,180 1.0740 XDUB 11:27:11 00023605675TRDU1 577 1.0760 XDUB 11:33:11 00023605697TRDU1 1,658 1.0760 XDUB 11:33:54 00023605702TRDU1 251 1.0760 XDUB 11:33:54 00023605701TRDU1 1,600 1.0760 XDUB 11:33:54 00023605700TRDU1 2,555 1.0760 XDUB 11:38:59 00023605725TRDU1 1,600 1.0760 XDUB 11:38:59 00023605724TRDU1 338 1.0760 XDUB 11:45:02 00023605966TRDU1 421 1.0760 XDUB 11:45:02 00023605965TRDU1 1,552 1.0760 XDUB 11:45:02 00023605964TRDU1 1,200 1.0760 XDUB 11:45:02 00023605963TRDU1 1,563 1.0760 XDUB 11:50:14 00023606056TRDU1 2,541 1.0760 XDUB 11:50:14 00023606055TRDU1 2,530 1.0780 XDUB 11:56:40 00023606072TRDU1 1,398 1.0780 XDUB 11:56:40 00023606071TRDU1 646 1.0780 XDUB 12:02:42 00023606111TRDU1 3,270 1.0780 XDUB 12:02:42 00023606110TRDU1 4,066 1.0760 XDUB 12:08:46 00023606124TRDU1 3,803 1.0760 XDUB 12:08:46 00023606123TRDU1 3,815 1.0760 XDUB 12:21:19 00023606155TRDU1 263 1.0760 XDUB 12:21:30 00023606157TRDU1 2,558 1.0760 XDUB 12:21:30 00023606156TRDU1 2,837 1.0760 XDUB 12:31:52 00023606212TRDU1 1,279 1.0760 XDUB 12:32:05 00023606213TRDU1 4,030 1.0760 XDUB 12:38:26 00023606240TRDU1 2,512 1.0760 XDUB 12:45:14 00023606292TRDU1 2,367 1.0760 XDUB 12:46:12 00023606295TRDU1 6,114 1.0760 XDUB 12:46:12 00023606294TRDU1 1,148 1.0760 XDUB 12:46:12 00023606293TRDU1 1,914 1.0780 XDUB 13:03:59 00023606413TRDU1 1,700 1.0780 XDUB 13:03:59 00023606412TRDU1 765 1.0780 XDUB 13:09:14 00023606451TRDU1 3,040 1.0780 XDUB 13:09:14 00023606450TRDU1 2,000 1.0760 XDUB 13:11:03 00023606467TRDU1 314 1.0760 XDUB 13:11:03 00023606469TRDU1 344 1.0760 XDUB 13:11:03 00023606468TRDU1 1,172 1.0760 XDUB 13:11:03 00023606470TRDU1 5,940 1.0740 XDUB 13:12:59 00023606479TRDU1 4,001 1.0720 XDUB 13:18:02 00023606519TRDU1 46 1.0720 XDUB 13:18:02 00023606518TRDU1 4,134 1.0700 XDUB 13:24:53 00023606546TRDU1 4,076 1.0720 XDUB 13:51:21 00023606728TRDU1 4,127 1.0720 XDUB 13:51:21 00023606727TRDU1 11,019 1.0720 XDUB 13:51:21 00023606726TRDU1 1,832 1.0700 XDUB 14:02:24 00023606802TRDU1

2,234 1.0700 XDUB 14:02:24 00023606801TRDU1 2,359 1.0700 XDUB 14:05:27 00023606852TRDU1 1,232 1.0700 XDUB 14:05:27 00023606851TRDU1 3,643 1.0680 XDUB 14:08:02 00023606875TRDU1 7,640 1.0680 XDUB 14:08:02 00023606874TRDU1 32 1.0700 XDUB 14:29:01 00023607070TRDU1 5,996 1.0700 XDUB 14:29:01 00023607069TRDU1 5,179 1.0700 XDUB 14:29:01 00023607068TRDU1 922 1.0700 XDUB 14:29:01 00023607067TRDU1 61 1.0700 XDUB 14:31:50 00023607137TRDU1 627 1.0700 XDUB 14:31:50 00023607136TRDU1 3,421 1.0700 XDUB 14:31:50 00023607135TRDU1 949 1.0720 XDUB 14:35:32 00023607211TRDU1 1,232 1.0720 XDUB 14:35:32 00023607210TRDU1 1,926 1.0720 XDUB 14:35:32 00023607209TRDU1 3,747 1.0700 XDUB 14:36:09 00023607305TRDU1 3,747 1.0700 XDUB 14:36:09 00023607304TRDU1 2,209 1.0720 XDUB 14:42:50 00023607441TRDU1 1,560 1.0720 XDUB 14:42:50 00023607440TRDU1 753 1.0720 XDUB 14:45:17 00023607465TRDU1 1,382 1.0720 XDUB 14:45:17 00023607464TRDU1 1,630 1.0720 XDUB 14:45:17 00023607463TRDU1 214 1.0720 XDUB 14:48:07 00023607512TRDU1 663 1.0720 XDUB 14:48:07 00023607511TRDU1 1,405 1.0720 XDUB 14:48:07 00023607510TRDU1 1,700 1.0720 XDUB 14:48:07 00023607509TRDU1 165 1.0720 XDUB 14:51:19 00023607573TRDU1 39 1.0720 XDUB 14:51:19 00023607572TRDU1 388 1.0720 XDUB 14:51:19 00023607571TRDU1 59 1.0720 XDUB 14:51:50 00023607579TRDU1 14 1.0720 XDUB 14:51:50 00023607580TRDU1 3 1.0720 XDUB 14:51:50 00023607581TRDU1 3,519 1.0720 XDUB 14:52:20 00023607583TRDU1 403 1.0740 XDUB 14:54:27 00023607634TRDU1 1,940 1.0740 XDUB 14:54:27 00023607633TRDU1 1,603 1.0740 XDUB 14:54:27 00023607632TRDU1 1,644 1.0740 XDUB 14:57:30 00023607742TRDU1 1,920 1.0740 XDUB 14:57:30 00023607741TRDU1 484 1.0740 XDUB 15:00:03 00023607777TRDU1 2,395 1.0740 XDUB 15:00:03 00023607776TRDU1 1,100 1.0740 XDUB 15:00:03 00023607775TRDU1 2,057 1.0740 XDUB 15:03:09 00023607816TRDU1 1,600 1.0740 XDUB 15:03:09 00023607815TRDU1 1,598 1.0760 XDUB 15:05:56 00023607844TRDU1 1,900 1.0760 XDUB 15:05:56 00023607843TRDU1 334 1.0760 XDUB 15:08:42 00023607869TRDU1 1,599 1.0760 XDUB 15:08:42 00023607868TRDU1 1,990 1.0760 XDUB 15:08:42 00023607867TRDU1 3,475 1.0760 XDUB 15:11:45 00023607916TRDU1 160 1.0780 XDUB 15:14:24 00023608034TRDU1 2,061 1.0780 XDUB 15:14:24 00023608033TRDU1 1,300 1.0780 XDUB 15:14:24 00023608032TRDU1 1,069 1.0780 XDUB 15:17:14 00023608177TRDU1 328 1.0780 XDUB 15:17:14 00023608176TRDU1 254 1.0800 XDUB 15:18:21 00023608218TRDU1 1,256 1.0800 XDUB 15:18:21 00023608217TRDU1 514 1.0800 XDUB 15:18:21 00023608216TRDU1 1,700 1.0800 XDUB 15:18:21 00023608215TRDU1 306 1.0800 XDUB 15:21:20 00023608269TRDU1 2,608 1.0800 XDUB 15:21:20 00023608268TRDU1 1,300 1.0800 XDUB 15:21:20 00023608267TRDU1 2,329 1.0760 XDUB 15:23:00 00023608306TRDU1 7,188 1.0760 XDUB 15:23:06 00023608311TRDU1 2,329 1.0760 XDUB 15:23:06 00023608310TRDU1 540 1.0760 XDUB 15:32:51 00023608466TRDU1 130 1.0760 XDUB 15:32:51 00023608465TRDU1 2,572 1.0760 XDUB 15:32:51 00023608464TRDU1 543 1.0760 XDUB 15:32:51 00023608463TRDU1 1,111 1.0760 XDUB 15:35:33 00023608488TRDU1 1,913 1.0760 XDUB 15:35:33 00023608487TRDU1 1,190 1.0760 XDUB 15:35:33 00023608486TRDU1 2,113 1.0760 XDUB 15:38:06 00023608567TRDU1 2,000 1.0760 XDUB 15:38:06 00023608566TRDU1 216 1.0720 XDUB 15:38:08 00023608568TRDU1 4,870 1.0740 XDUB 15:38:22 00023608569TRDU1 1,460 1.0740 XDUB 15:38:29 00023608575TRDU1 841 1.0740 XDUB 15:38:29 00023608574TRDU1 619 1.0740 XDUB 15:38:29 00023608573TRDU1 841 1.0740 XDUB 15:38:29 00023608572TRDU1 619 1.0740 XDUB 15:38:29 00023608571TRDU1 3,410 1.0740 XDUB 15:38:29 00023608570TRDU1 388 1.0780 XDUB 15:48:41 00023608775TRDU1 319 1.0780 XDUB 15:48:41 00023608774TRDU1 2,948 1.0780 XDUB 15:48:41 00023608773TRDU1 1,735 1.0780 XDUB 15:51:02 00023608792TRDU1 1,791 1.0780 XDUB 15:51:02 00023608791TRDU1 2,064 1.0780 XDUB 15:53:19 00023608815TRDU1 1,841 1.0780 XDUB 15:53:19 00023608814TRDU1 371 1.0780 XDUB 15:55:47 00023608860TRDU1 2,439 1.0780 XDUB 15:55:47 00023608859TRDU1 796 1.0780 XDUB 15:55:47 00023608858TRDU1 97 1.0760 XDUB 15:57:59 00023608882TRDU1 802 1.0760 XDUB 15:57:59 00023608881TRDU1 33 1.0760 XDUB 15:58:40 00023608888TRDU1 279 1.0760 XDUB 15:58:40 00023608887TRDU1 65 1.0760 XDUB 15:58:52 00023608890TRDU1 8 1.0760 XDUB 15:58:52 00023608889TRDU1 2 1.0760 XDUB 15:58:52 00023608892TRDU1 15 1.0760 XDUB 15:58:52 00023608891TRDU1 4 1.0760 XDUB 15:58:52 00023608893TRDU1 215 1.0800 XDUB 16:00:24 00023608911TRDU1 689 1.0800 XDUB 16:00:24 00023608910TRDU1 1,773 1.0800 XDUB 16:00:24 00023608909TRDU1 1,092 1.0800 XDUB 16:00:24 00023608908TRDU1 2,765 1.0800 XDUB 16:01:19 00023608918TRDU1 1,172 1.0800 XDUB 16:01:19 00023608917TRDU1 1,436 1.0780 XDUB 16:03:02 00023608940TRDU1 242 1.0800 XDUB 16:05:10 00023608991TRDU1 19 1.0800 XDUB 16:05:10 00023608990TRDU1 2,043 1.0800 XDUB 16:05:10 00023608989TRDU1 2,599 1.0800 XDUB 16:06:29 00023609007TRDU1 1,019 1.0800 XDUB 16:06:29 00023609009TRDU1 225 1.0800 XDUB 16:06:29 00023609008TRDU1 2,923 1.0800 XDUB 16:09:59 00023609067TRDU1 689 1.0800 XDUB 16:09:59 00023609066TRDU1 1,080 1.0780 XDUB 16:11:55 00023609113TRDU1 8,958 1.0780 XDUB 16:11:55 00023609112TRDU1 8,746 1.0780 XDUB 16:12:30 00023609121TRDU1 4,140 1.0740 XDUB 16:12:45 00023609130TRDU1 3,310 1.0700 XDUB 16:15:11 00023609156TRDU1 260 1.0700 XDUB 16:17:40 00023609254TRDU1 3,655 1.0700 XDUB 16:17:40 00023609253TRDU1 626 1.0700 XDUB 16:17:40 00023609252TRDU1 334 1.0700 XDUB 16:21:13 00023609650TRDU1 1,066 1.0700 XDUB 16:22:06 00023609662TRDU1 278 1.0700 XDUB 16:22:53 00023609679TRDU1 3,534 1.0720 XDUB 16:25:00 00023609728TRDU1 116 1.0720 XDUB 16:25:31 00023609738TRDU1 3,514 1.0720 XDUB 16:25:31 00023609737TRDU1 773 1.0720 XDUB 16:26:14 00023609753TRDU1 987 1.0720 XDUB 16:26:14 00023609752TRDU1 1,149 1.0740 XDUB 16:26:42 00023609785TRDU1 15 1.0740 XDUB 16:26:42 00023609784TRDU1 908 1.0740 XDUB 16:26:42 00023609783TRDU1 1,454 1.0740 XDUB 16:26:42 00023609782TRDU1 2,360 1.0740 XDUB 16:27:33 00023609810TRDU1 1,720 1.0740 XDUB 16:27:33 00023609809TRDU1 493 1.0740 XDUB 16:27:33 00023609808TRDU1 1,017 1.0740 XDUB 16:27:33 00023609807TRDU1 ISIN: 