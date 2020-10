Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Es bleibt dabei - der DAX tut sich in dieser Woche sehr schwer. Auch gstern ging es deutlich nach unten. Große Unterstützung aus Übersee gab es nicht. In den USA schlossen die Börsen leicht im Minus. Bei den Einzelwerten geht es heute um Tesla, Snap, Twitter, Facebook, den Bitcoin, BMW, Continental, Zalando und Zooplus. Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin DER AKTIONÄR, informiert über die Lage an den Märkten. Live aus Frankfurt meldet sich Korrespondentin Franziska Schimke mit einem ersten Stimmungsbericht kurz vor Handelsbeginn.