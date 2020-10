Die vergangene Berichtswoche hat erneut gezeigt, dass mehrheitlich erhoffte Kursrückgänge des DAX überschaubar geblieben sind. Ein 3-prozentiger Schwächeanfall in der vergangenen Woche wurde sogar vorübergehend fast vollständig wieder wettgemacht. Zusammenfassung Und so ergaben sich sowohl für die institutionellen Investoren als auch für die Privatanleger jeweils günstige Einstiegsmöglichkeiten, die aber per Saldo zu unterschiedlichen Positionierungen führten. Während Erstere teilweise als Nachfrager ...

