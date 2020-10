Der DAX wird im vorbörslichen Geschäft rund 0,5 Prozent leichter bei 12.485 Zählern berechnet. Schwächere Vorgaben aus den USA, wo Republikaner und Demokraten weiter um ein Corona-Hilfspaket ringen, und die schnell steigenden Infektionszahlen in Europa bereiten den Anlegern am Morgen Sorge. Auf Unternehmensseite hat der E-Autobauer Tesla am Vorabend den fünften Quartalsgewinn in Folge veröffentlicht und die Absatzziele für das laufende Jahr bestätigt. Alle aktuellen Entwicklungen sehen Sie im Video.

