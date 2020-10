Herbst-Schuhe: Damit gelingt der Auftritt

Der Herbst ist da und mit ihm sind Stoffsneaker, Ballerinas und Sandalen wieder von der Bildfläche verschwunden. An schönen Herbsttagen sind jetzt Leder-Sneaker und Halbschuhe die richtige Wahl. An kühleren und verregneten Tagen müssen bereits Stiefel, Stiefeletten und Boots aus ihrem Winterquartier geholt werden. Um trockenen Fußes durch die schmuddeligen Hersbsttage zu kommen, muss das Schuhwerk so einige Voraussetzungen erfüllen. Hier sind ein paar marktEINBLICKE-Tipps für den Herbstspaziergang.

Bildquelle: Pixabay / NickyPe

Das Material ist die erste Wahl

Für den richtigen Kälte- und Nässeschutz steht das Material der Schuhe an erster Stelle. Dieses muss im Idealfall atmungsaktiv sein und sich gleichzeitig dem Fuß gut anpassen. Echtes Leder ist hier am hochwertigsten. Bei der Verarbeitung muss auf dichte Nähte geachtet werden, die bei sehr hochwertigen Lederschuhen genäht sind.

Bildquelle: Pixabay / Pexels

Wer lange Zeit im Regen laufen möchte, sollte sich für wasserdichte Schuhe entscheiden. Im Vergleich zum wasserabweisenden Schuh, der das Wasser zwar abperlen lässt, aber bei starkem Regen trotzdem nicht vor dem Nasswerden im Inneren des Schuhs schützt, hält der wasserdichte Schuh viel Regen aus. Er wird zwar auch nass, aber durch spezielle Membrane dringt das Wasser nicht in den Schuh ein. Viele modische Schuhe im Handel sind "nur" wasserabweisend, es gibt aber auch schöne wasserdichte Winterboots. Soll der Schuh beim Hundespaziergang wasserdicht sein, kann auch ein Gummistiefel die richtige Wahl sein und ist in dem Fall einem Lederschuh vorzuziehen.

