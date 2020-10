Tesla hat im fünften Quartal in Folge schwarze Zahlen geschrieben. In den drei Monaten bis Ende September schaffte der Elektroauto-Pionier einen Nettogewinn von 331 Millionen Dollar, wie der Konzern am Mittwoch nach US-Börsenschluss in Palo Alto mitteilte. Damit steigerte Tesla das Ergebnis gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 131 Prozent. Die Jahresziele wurden bestätigt. Goldman Sachs sieht noch Potenzial für die Aktie!Mit den überraschend starken Quartalszahlen baut Tesla seine Erfolgsserie aus ...

Den vollständigen Artikel lesen ...