Kommunen sehen Akzeptanz für Corona-Maßnahmen gefährdet

BERLIN (Dow Jones)--Die Städte und Gemeinden sehen die Akzeptanz für die Corona-Auflagen immer stärker schwinden. "Sie ist sehr gefährdet im Moment", sagte der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städtetages, Helmut Dedy, im ZDF-Morgenmagazin. Es sei für die Akzeptanz der Maßnahmen nun entscheidend, "dass auf der Bundesebene mit einer Stimme gesprochen wird", so Dedy, beispielsweise mit einer Generaldebatte im Bundestag. "Das Parlament schweigt mir zu laut."

Bei der Durchsetzung von Kontaktverboten und der Maskenpflicht durch die Ordnungsämter "kommen wir auch an die Grenzen", sagte der Hauptgeschäftsführer. Dabei seien die kommunalen Mitarbeiter bereits in den Gesundheitsämtern am Limit. "In einigen Städten sind wir auch schon über das Limit hinaus", so Dedy. "Wir brauchen mehr Personal."

Aus Sicht Dedys sei es unvermeidlich, sich immer weiteren Kontakteinschränkungen zu nähern. Die Kommunen wollten Schulen und Kitas offen halten, "also können wir nur in dem Kontaktbereich arbeiten". Laut dem Robert-Koch-Institut sind innerhalb von 24 Stunden 11.287 neue Corona-Infektionen hinzugekommen, so viele wie noch nie seit Beginn der Pandemie in Deutschland.

October 22, 2020

