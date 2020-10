DJ Prosieben verkauft Windstar zum Unternehmenswert von 280 Mio Euro

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Prosiebensat1 Media SE trennt sich von ihrem Portfoliounternehmen Windstar Medical. Wie der MDAX-Konzern mitteilte, verkauft seine Tochtergesellschaft Nucom ihre Beteiligung von 92 Prozent an dem Anbieter von rezeptfreien Medikamenten an Oakley Capital. Windstar werde in der Transaktion mit 280 Millionen Euro bewertet. An der Nucom, die die Commerce-Aktivitäten von Prosieben wie Online-Shops und Erlebnisportale bündelt, ist der Finanzinvestor General Atlantic mit 28,4 Prozent beteiligt.

"Mit dem Verkauf setzen wir unsere Strategie des aktiven Portfoliomanagements konsequent fort", sagte Prosieben-Vorstandssprecher und -CFO Rainer Beaujean laut Mitteilung. So stelle Prosieben das Portfolio fokussierter und stärker auf Synergien ausgerichtet auf und senke den Verschuldungsgrad. "Dies verschafft uns zudem Freiraum für künftige wertschaffende Investitionen im Consumer-Internet-Bereich."

Windstar wird 2020 voraussichtlich einen Umsatz von 127 Millionen Euro und ein bereinigtes Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) von 21 Millionen Euro erzielen. Der Kaufpreis entspricht somit dem 13,6-fachen des erwarteten EBITDA. Das Unternehmen gehört seit 2016 zu Prosieben und hängt seit 2018 unter dem Dach der Nucom. 2016 erzielte Windstar einen Umsatz von 70 Millionen Euro.

Oakley Capital übernimmt auch die restlichen 8 Prozent an Windstar von den Minderheitsgesellschaftern. Die Transaktion und die Entkonsolidierung erwartet Prosieben noch im vierten Quartal. Die Kartellbehörden müssen dem Deal zustimmen.

Prosieben hatte im März angekündigt, alle bestehenden Beteiligungen dahingehend zu prüfen, ob Synergien mit dem Kerngeschäft bestehen und ob der Konzern der beste Besitzer für die Unternehmen ist.

