Seit den März- und damit Corona-Tiefs bei 36,71 Euro konnte Vonovia seine vorherigen Verluste mehr als wettmachen und in den Bereich von 62,74 Euro und somit dem nächsten logischen Projektionsziel am 138,2 % Fibonacci-Retracement zulegen. Doch just in diesem Bereich tut sich nun ein fragwürdiges Chartmuster in Form einer SKS-Formation auf, die vornehmlich in der technischen Analyse als Trendwendesignal gewertet wird. Die Rückschläge der letzten Tage führten das Papier erneut in den Bereich der markanten Nackenlinie um 57,20 Euro abwärts, ein Bruch dieser dürfte das drohende Verkaufssignal aktivieren und eine kurzfristige Trendwende einleiten.

Trendwende sehr wahrscheinlich

Die Signallage für eine eindeutige Trendwende liegt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...