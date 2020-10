Bekenntnis zur Einbindung von ESG-Kriterien in Investitions-entscheidungen und Firmenpolitik Verbesserung des Risiko-Rendite-Managements Frankfurt, 22. Oktober 2020 - Peakside Capital Advisors AG ("Peakside") hat die UN Principles for Responsible Investment (UNPRI) unterzeichnet. Damit bekennt sich der Immobilien-Fondsmanager zur Einbeziehung von Ökologie-, Sozial- und Unternehmensführungs-Themen (ESG) in die Prozesse der Investmentanalyse und Entscheidungsfindung sowie in die Unternehmenspolitik. ...

