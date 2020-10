Deadlines scheinen in diesen Tagen nicht das zu halten, was sie eigentlich versprechen - nämlich Entscheidungen. Denn auch beim schwierigen Thema Brexit ist ein solches, vom britischen Premier Johnson gesetztes Ultimatum für die letzte Verhandlungsphase zwischen der Europäischen Union und Großbritannien in der vergangenen Woche verstrichen, ohne dass die Welt und damit auch die Finanzmärkte wirklich schlauer geworden sind. Nach einer kurzen Unterbrechung sollen die Gespräche jetzt weitergehen. Als ...

Den vollständigen Artikel lesen ...