Tesla straft Skeptiker Lügen: Wieder ein neuer Rekordumsatz

Der Elektroautobauer Tesla (WKN: A1CX3T / ISIN: US88160R1014) präsentierte am Mittwochabend nach US-Börsenschluss die Ergebnisse zum abgeschlossenen dritten Quartal, die beeindruckend ausfielen. So kletterte der Umsatz gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 39 Prozent auf 8,8 Mrd. US-Dollar, was einen neuen Rekordwert bedeutete. Die Analystenerwartungen in Höhe von im Schnitt 8,3 Mrd. US-Dollar wurden damit deutlich übertroffen.

Zum fünften Mal in Folge schwarze Zahlen

Unter dem Strich verzeichnete Tesla im Zeitraum von Juli bis September einen Nettogewinn von 331 Mio. US-Dollar beziehungsweise 0,32 US-Dollar je Aktie, womit das Ergebnis auf Jahressicht um 131 Prozent gesteigert wurde. Damit war das dritte Quartal das fünfte in Folge, in dem der US-Konzern schwarze Zahlen schrieb. Analysten trauten Tesla im Vorfeld aber sogar einen noch höheren Gewinn von im Mittel 0,56 US-Dollar je Aktie zu.

Mit den starken Quartalszahlen bleibt der E-Autobauer weiterhin auf der Erfolgsspur. Seit der Gründung im Jahr 2003 war das Unternehmen noch nie über einen so langen Zeitraum profitabel.

