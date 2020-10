DJ ÜBERBLICK am Morgen/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Tägliche Zahl der Corona-Neuinfektionen in Deutschland erstmals über 10.000

Die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus in Deutschland ist erstmals seit Beginn der Pandemie auf mehr als 10.000 verzeichnete Fälle binnen eines Tages gestiegen. Wie das Robert-Koch-Institut (RKI) am Donnerstagmorgen mitteilte, wurden am Vortag 11.287 neue Ansteckungsfälle erfasst. Damit wurde der bisherige Rekordwert deutlich übertroffen - er lag bei 7830 Infektionen innerhalb eines Tages und war am vergangenen Freitag von den Gesundheitsämtern gemeldet worden. Die Zahl der insgesamt seit Beginn der Pandemie in Deutschland registrierten Infektionsfälle stieg laut RKI bis Mittwoch auf 392.049.

Kommunen sehen Akzeptanz für Corona-Maßnahmen gefährdet

Die Städte und Gemeinden sehen die Akzeptanz für die Corona-Auflagen immer stärker schwinden. "Sie ist sehr gefährdet im Moment", sagte der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städtetages, Helmut Dedy, im ZDF-Morgenmagazin. Es sei für die Akzeptanz der Maßnahmen nun entscheidend, "dass auf der Bundesebene mit einer Stimme gesprochen wird", so Dedy, beispielsweise mit einer Generaldebatte im Bundestag. "Das Parlament schweigt mir zu laut."

Corona-Pandemie lässt GfK-Konsumklima sinken

Die Furcht vor einem erneuten Lockdown wegen der Coronavirus-Pandemie lässt das Konsumklima in Deutschland erwartungsgemäß schwächeln. Die Konsumforscher der GfK ermittelten für November einen Rückgang ihres Indikators zum Konsumklima auf minus 3,1 von revidierten minus 1,7 Punkten im Vormonat. Zunächst hatten sie für Oktober noch einen Wert von minus 1,6 Zählern berichtet. Die von Dow Jones Newswires befragten Ökonomen hatten auf dieser Basis für November einen Rückgang auf minus 3,0 Zähler erwartet.

Steuereinnahmen gehen im September wieder deutlich zurück

Die deutschen Steuereinnahmen sind im September angesichts der Corona-Pandemie wieder wesentlich kräftiger gesunken als in den beiden vorangegangenen Monaten. Ohne reine Gemeindesteuern nahmen sie gegenüber dem Vorjahresmonat um 12,8 Prozent ab, wie das Bundesfinanzministerium in seinem Monatsbericht bekanntgab. Im August waren die Steuereinnahmen um 2,3 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat gesunken, im Juli nur um 0,3 Prozent, im Juni dagegen um 19,0 Prozent und im Mai um 19,9 Prozent.

Kommunale Arbeitgeber signalisieren Kompromissbereitschaft vor Tarifrunde

Vor der womöglich entscheidenden Tarifrunde des öffentlichen Dienstes an diesem Donnerstag haben die kommunalen Arbeitgeber Kompromissbereitschaft signalisiert. Der Präsident der Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände (VKA), Ulrich Mädge, deutete mögliche Verbesserungen des Arbeitgeberangebots an: "Denkbar ist einiges", sagte er der Neuen Osnabrücker Zeitung. Mägde betonte aber auch: "Das Gesamtpaket muss für die kommunalen Arbeitgeber letztlich wirtschaftlich verkraftbar sein."

Spanien registriert als erstes EU-Land mehr als eine Million Corona-Infektionen

Spanien hat als erstes EU-Land die Schwelle von einer Million Corona-Infektionen überschritten. Mit 16.973 Neuinfektionen binnen 24 Stunden stieg die Zahl der nachgewiesenen Ansteckungen am Mittwoch auf 1.005.295 Fälle, wie das Gesundheitsministerium in Madrid mitteilte. Die Zahl der Todesfälle in Verbindung mit dem Coronavirus stieg demnach um 156 auf 34.366.

Nächtliche Ausgangssperre auch in Rom und Umgebung

In der italienischen Region Lazio, zu der auch die Hauptstadt Rom gehört, wird wegen der erneuten starken Ausbreitung des Coronavirus eine nächtliche Ausgangssperre verhängt. Das entsprechende Dekret wurde am Mittwochabend von Gesundheitsminister Roberto Speranza und Regionalpräsident Nicola Zingaretti unterzeichnet. Die Ausgangssperre tritt am Freitagabend in Kraft und gilt für 30 Tage. Zwischen 23.00 Uhr und 05.00 Uhr ist das Verlassen des Hauses oder der Wohnung nur in Ausnahmefällen erlaubt.

US-Notenbank: Wirtschaft wächst leicht bis moderat

Die US-Wirtschaft ist einer Erhebung der US-Notenbank zufolge im Herbst bisher leicht bis moderat gewachsen. Das deutet daraufhin, dass die wirtschaftliche Erholung von der Corona-Pandamie zumindest noch nicht spürbar an Fahrt aufgenommen hat. Auffälig ist, dass die Entwicklung in den Wirtschaftsbereichen teils unterschiedlich verläuft, wie aus dem Konjunkturbericht Beige Book der Federal Reserve hervorgeht.

"Unfähig, das Amt ernst zu nehmen" - Obama attackiert Trump bei Kundgebung

Der frühere US-Präsident Barack Obama hat bei seiner ersten Wahlkampf-Kundgebung zur Unterstützung des Präsidentschaftskandidaten Joe Biden harte Angriffe gegen Amtsinhaber Donald Trump gefahren. In einer Rede in Philadelphia bezeichnete Obama den Präsidenten als "unfähig, den Job ernst zu nehmen". Das Amt an der Spitze des Staates sei "keine Reality-Show. Dies ist die Realität", sagte Obama unter Anspielung auf Trumps frühere Rolle in der TV-Serie "The Apprentice".

US-Geheimdienste: Russland und Iran greifen Daten von US-Wählern ab

Russland und der Iran haben nach Geheimdienst-Erkenntnissen vor der US-Präsidentschaftswahl am 3. November Daten von Wählern abgegriffen. Diese Daten wollten beide Staaten nutzen, um Falschinformationen an eingetragene Wähler zu schicken, sagte der US-Geheimdienstkoordinator John Ratcliffe in einer Pressekonferenz in Washington. Ziel dieser Wahleinmischung sei es, "Verwirrung zu stiften, Chaos zu säen und das Vertrauen in die amerikanische Demokratie zu untergraben".

Teilnehmer an Corona-Impfstoff-Tests in Brasilien gestorben

Ein Teilnehmer an den Testreihen der britischen Oxford-Universität für einen Impfstoff gegen das Coronavirus ist gestorben. Dem Mann soll bei den Tests in Brasilien jedoch nicht das potenzielle Serum, sondern lediglich ein Placebo verabreicht worden sein, wie brasilianische Medien berichteten. Die Universität erklärte, eine Prüfung durch unabhängige Experten sei zu dem Schluss gekommen, dass es keine Sicherheitsprobleme gebe und die Tests fortgesetzt werden könnten.

