Köln/Potsdam (ots) - Bundeskanzlerin, 'Mutter der Nation',von den einen gelobt, von den anderen für ihre Migrationspolitik kritisiert:Angela Merkel befindet sich in ihrer vierten Amtszeit und letztem Jahr alsBundeskanzlerin. Ihr Leben wird nun als vierteilige Dokumentation exklusiv fürTVNOW, den Streamingdienst der Mediengruppe RTL Deutschland, verfilmt. Nach demWirecard-Skandal ist dies bereits die zweite Beauftragung der UFA zurVerfilmung eines komplexen und politisch wie gesellschaftlich sehr relevantenStoffes durch TVNOW. Der Start der Dokumentation, die von Nico Hofmann, MarcLepetit und Sebastian Werninger produziert wird, ist für Ende 2021 geplant.Das Drehbuch für das Filmprojektschreibt Stefan Aust, Autor und Herausgeber der Welt und Welt am Sonntag sowielangjähriger Chefredakteur des Nachrichtenmagazins Der Spiegel. Bereits für dieDokumentation "Hannelore Kohl - die erste Frau" arbeitete Stefan Aust sehrerfolgreich mit der UFA Fiction zusammen.Stephan Schäfer, Geschäftsführer Inhalte und Marken derMediengruppe RTL: "Neben erstklassigen Angeboten in den Bereichen Fiction, Entertainment und Live-Sport wollen wir mit TVNOW auch das Zuhause für anspruchsvolle Dokumentationen und Reportagen werden. Die vierteilige Reihe über Angela Merkel wird definitiv ein Programm-Highlight in 2021 bei TVNOW sein. Wir freuen uns, dass wir für dieses Projekt mit UFA Fiction einen exzellenten Partner sowie Stefan Aust als ausgewiesenen Experten der neueren deutschen Geschichte mit an Bord haben."Nico Hofmann, Produzent und CEO UFA: "Nach dem großen Erfolg unserer Dokumentation über Hannelore Kohl widmen wir uns gemeinsam mit Stefan Aust großformatig der Lebensgeschichte der Politikerin Angela Merkel. In dem Vorhaben steckt hohe Verantwortung - hier ist eine Frau über Jahrzehnte an die Spitze der Weltpolitik vorgestoßen. Lebensbrüche, Offenheit und der unbedingte Wille zur politischen Macht als Gestaltungswille stehen für mich in der Biografie von Angela Merkel nicht im Widerspruch - ganz im Gegenteil: gerade der politische Umgang mit den Krisen der letzten Jahre zeugen von innerer Souveränität und Integrität."Stefan Aust: "Dieses Projekt einer mehrteiligen Dokumentation über Angela Merkel interessiert mich ganz besonders. Es ist die Geschichte einer außerordentlichen Politikerin und ihrer Zeit - ihrem Aufstieg zur Macht, ihrer Kanzlerschaft, ihrer Kämpfe, ihrem Einfluss auf die deutsche und die internationale Politik - und ihr letztes Jahr als Kanzlerin. Ich habe die Karriere von Angela Merkel über die Jahre in verschiedenen Funktionen aus kritischer journalistischer Distanz begleitet. Ich freue mich daher ganz besonders, dass Nico Hofmann und sein UFA-Team mir diese große und verantwortungsvolle Aufgabe übertragen haben und ich in diesem Zusammenhang auch das erste Mal mit TVNOW zusammenarbeite."ÜberTVNOW:TVNOW ist mit bis zu sechsMillionen Unique User (AGOF) das führende lokale Streamingangebot mit aktuellrund 47.000 Programmstunden an TVNOW-Originals, Inhalten des eigenenSenderportfolios sowie exklusiver Lizenzware. Die Genre-Vielfalt umfasst sowohlerstklassige Fiction-, Entertainment- und News-Angebote als auch Livesport, einumfangreiches Spielfilmpaket und einen konstant wachsenden Family-&Kids-Bereich.