DJ Relx mit Umsatzeinbruch von 70 Prozent im Veranstaltungsgeschäft

Von Adria Calatayud

LONDON (Dow Jones)--Der britische Relx-Konzern hat weiterhin mit den Auswirkungen der Corona-Krise zu kämpfen. Im Veranstaltungsgeschäft brach der Umsatz in den ersten neun Monaten um 70 Prozent ein, wie das Unternehmen mitteilte, das unter anderem die Londoner Buchmesser veranstaltet. Im dritten Quartal hätten sich jedoch in den drei größten Geschäftsbereichen Verbesserungen gezeigt.

Im Veranstaltungsgeschäft rechnet das Unternehmen im Gesamtjahr nun mit einem Umsatz von 330 bis 360 Millionen Pfund. Die Kosten dürften sich allerdings auf 530 bis 540 Millionen Pfund belaufen - bereinigt um Einmalkosten im Zusammenhang mit Absagen und Restrukturierungsmaßnahmen. Im vergangenen Jahr lag der Segmentumsatz bei 1,27 Milliarden Pfund.

Der Ausblick für die drei größten Segmente - Wissenschaft, Technik und Medizin, Risiko- und Geschäftsanalyse sowie Recht - bleibe unverändert.

In den ersten neun Monaten stieg der bereinigte Umsatz im Bereich Wissenschaft, Technik und Medizin um 2 Prozent, in der Risiko- und Geschäftsanalyse legte er um 3 Prozent zu. Der Bereich Recht verzeichnete ein Plus von 1 Prozent.

October 22, 2020

