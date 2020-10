DJ Absatz von Toilettenpapier steigt sprunghaft

WIESBADEN (Dow Jones)--Mit den stark steigenden Corona-Infektionen ist auch die Nachfrage nach Toilettenpapier in Deutschland wieder in die Höhe geschossen. In der vorigen Kalenderwoche stiegen die Verkaufszahlen von Toilettenpapier im Vergleich zur Zeit vor Ausbruch der Pandemie um 89,9 Prozent, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte. Der Absatz von Desinfektionsmitteln lag in der 42. Kalenderwoche um 72,5 Prozent und der von Seife um 62,3 Prozent über dem Vorkrisenniveau.

In der 42. Kalenderwoche zog auch die Nachfrage nach bestimmten Lebensmitteln an. So legte der Absatz von Mehl verglichen mit dem Vorkrisenniveau um 28,4 Prozent und der Absatz von Hefe um 34,8 Prozent zu. Die Verkaufszahlen von Teigwaren wie Nudeln waren hingegen mit einem Minus von 0,2 Prozent leicht unterdurchschnittlich.

Die Politik und Wirtschaftsverbände sehen die Versorgungslage mit Gütern des täglichen Bedarfs unterdessen als gesichert und appellierten an die Bevölkerung, von "Hamsterkäufen" abzusehen.

