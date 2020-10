DGAP-News: FUCHS PETROLUB SE / Schlagwort(e): Sonstiges

FUCHS PETROLUB SE von John Deere als 'Partner-level Supplier' und 'Parts Supplier of the Year' ausgezeichnet (News mit Zusatzmaterial)



22.10.2020 / 10:00

FUCHS PETROLUB SE von John Deere als "Partner-level Supplier" und "Parts Supplier of the Year" ausgezeichnet



Die weltweit im Schmierstoffbereich tätige FUCHS PETROLUB SE ist von John Deere im Rahmen des "John Deere Achieving Excellence"-Programms als "Partner-level Supplier" 2019 und "Parts Supplier of the Year" ausgezeichnet worden. Der Partner-Level-Status ist die höchste Lieferantenbewertung, die Deere & Company vergibt. FUCHS wurde in Anerkennung seines Engagements für die Bereitstellung von Produkten und Dienstleistungen herausragender Qualität sowie seines Strebens nach kontinuierlicher Verbesserung für diese Auszeichnungen ausgewählt. FUCHS beliefert John Deere an zahlreichen Standorten weltweit mit Schmierstoffen, Kühlmitteln und Fetten.

Lieferanten, die am Achieving Excellence-Programm teilnehmen, werden jährlich in mehreren wichtigen Leistungskategorien bewertet, darunter Qualität, Liefertreue, Kostenmanagement, technischer Support und Reaktionsfähigkeit. "Wir fühlen uns geehrt, diese Auszeichnungen von unserem langjährigen Kunden John Deere zu erhalten. Sie sind nicht nur eine Würdigung unserer exzellenten Produkte und Dienstleistungen, sondern auch Anerkennung für unser globales Team von motivierten Kollegen, die durch ihr herausragendes Engagement dazu beigetragen haben", kommentiert Stefan Fuchs, Vorstandsvorsitzender der FUCHS PETROLUB SE. Mannheim, 22. Oktober 2020 FUCHS PETROLUB SE

Über FUCHS

Der FUCHS-Konzern entwickelt, produziert und vertreibt hochwertige Schmierstoffe und verwandte Spezialitäten für nahezu alle Industrien und Anwendungsbereiche. Das Unternehmen, das 1931 in Mannheim gegründet wurde, beschäftigt weltweit nahezu 6.000 Mitarbeiter in 62 operativ tätigen Gesellschaften. FUCHS ist der weltweit größte Anbieter unter den unabhängigen Schmierstoffherstellern. Die nach Umsatz wichtigsten Märkte sind Westeuropa, Asien und Nordamerika. Wichtiger Hinweis

Wichtiger Hinweis

Diese Pressemitteilung enthält in die Zukunft gerichtete Aussagen, welche auf Annahmen und Schätzungen der Unternehmensleitung der FUCHS PETROLUB SE beruhen. Auch wenn die Unternehmensleitung der Ansicht ist, dass diese Annahmen und Schätzungen zutreffend sind, können die künftige tatsächliche Entwicklung und die künftigen tatsächlichen Ergebnisse von diesen Annahmen und Schätzungen aufgrund vielfältiger Faktoren erheblich abweichen. Zu diesen Faktoren können beispielsweise die Veränderung der gesamtwirtschaftlichen Lage, der Beschaffungspreise, der Wechselkurse und der Zinssätze sowie Veränderungen innerhalb der Schmierstoffindustrie gehören. Die FUCHS PETROLUB SE übernimmt keine Gewährleistung und keine Haftung dafür, dass die künftige Entwicklung und die künftig erzielten tatsächlichen Ergebnisse mit den in dieser Pressemitteilung geäußerten Annahmen und Schätzungen übereinstimmen werden.



Datei: John Deere Award FUCHS PETROLUB SE Supplier of the year



22.10.2020

