Das US-Justizministerium wirft Google vor, mit der Internet-Suchmaschine eine Monopolstellung aufgebaut und diese ausgenutzt zu haben. Im Zuge der Kartellrechtsklage dürfte auch die Partnerschaft mit Apple in den Fokus rücken - und Folgen für Umsatz und Gewinn des iPhone-Konzerns haben, warnt Bank of America. Konkret geht es darum, dass die Alphabet-Tochter Lizenzgebühren an die Hardware-Hersteller bezahlt, damit diese Google als Standardsuchmaschine- oder -Browser auf ihren Geräten installieren. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...