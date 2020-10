Ballard Power-Aktie: Lohnt sich der Einstieg jetzt? Ballard Power ist ein Unternehmen aus dem Sektor Elektronik, Hard- und Software und stammt aus Kanada. Die Ballard Power-Aktie hat in den vergangenen zwölf Monaten 167,8% an Wert gewonnen (Sechs-Monats-Performance: 42,6%) und notiert aktuell bei 13,15 Euro. Im Vorjahr konnte sich die Ballard Power-Aktie an der Börse um 185,4%...

Den vollständigen Artikel lesen ...