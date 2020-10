Derzeit versuchen viele Analysten herauszufinden, welcher Wahlausgang in den USA für die Börse der Beste wäre. Die Antwort ist dabei sehr einfach: Biden. Und zwar, weil abseits schuldenfinanzierter Strohfeuer demokratische Präsidenten in den vergangenen 30 Jahren immer eine solidere Wirtschaftspolitik gemacht haben als republikanische. Das ist es, was den wirtschaftlichen Erfolg von Unternehmen langfristig treibt. ...

