Der zur Otto Group gehörende Modehändler About You könnte dem Börsengang schon näher sein als viele dachten. Und in der Tat hat das Unternehmen zuletzt so viel richtig gemacht, dass man das Vertrauen der Anleger schnell gewinnen dürfte. Der Online-Mode-Shop About You, der zur Otto-Gruppe gehört, bereitet seinen Börsengang vor. Wie das Manager-Magazin unter Berufung auf Unternehmenskreise berichtet, könnte das Unternehmen unter CEO Tarek Müller im ersten Quartal 2021 den Börsengang wagen. Dazu führt die Unternehmensleitung Gespräche mit großen Investmentbanken, genannt werden Goldman Sachs und Morgan Stanley. Die Entscheidung, ...

