Die Aktie des Batteriekonzerns Varta steht am heutigen Donnerstag kräftig unter Druck. Mit einem Minus von mehr als zehn Prozent ist sie am Vormittag der mit Abstand größte Verlierer des Tages im MDAX. Vor allem automatisch ausgelöste Verkaufsorders (Stopp-Loss) werden für den Druck verantwortlich gemacht. Es machten aber auch Gerüchte die Runde, dass ein Leeverkäufer aktiv ist, der auf weiter fallende Kurse in dem 2020 bisher recht gut gelaufenen Wert setzt. Mit der am Morgen gemeldeten Vertragsverlängerung ...

