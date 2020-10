NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Aktie der International Airlines Group (IAG) nach Eckzahlen zum dritten Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 125 Pence belassen. Alles in allem schwache Resultate, resümierte Analystin Venetia Baden-Powell in einer ersten Reaktion am Donnerstag. Der operative Verlust (Ebit) sei im Vergleich zu der von der Fluggesellschaft zur Verfügung gestellten Marktschätzung deutlich höher ausgefallen. Der Barmittelabfluss im abgelaufenen Jahresviertel sei indes mehr als wettgemacht worden durch die Kapitalerhöhung Anfang Oktober./ck/ajx



ISIN: ES0177542018

