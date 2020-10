ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Bilfinger angesichts von Berichten über ein Interesse von Finanzinvestoren auf "Neutral" mit einem Kursziel von 16,50 Euro belassen. Die Gespräche seien angeblich noch im frühen Stadium und ein tatsächliches Gebot damit unsicher, schrieb Analyst Gregor Kuglitsch in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. In der Vergangenheit sei es für eine Übernahme immer ein Hindernis gewesen, dass Bilfinger bis 2019 unter der Aufsicht des US-Justizministeriums stand./tih/ajx



ISIN: DE0005909006

