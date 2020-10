FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Adidas -Papiere haben sich nach schwächerem Start am Donnerstagvormittag an die Dax -Spitze gesetzt. Die Papiere des Sportartikelkonzerns kletterten nach erfolgreicher Vereteidigung ihrer 50-Tage-Linie zuletzt um 2,7 Prozent. Auftrieb gab ein Bericht des "Manager-Magazin", wonach die Herzogenauracher nach gescheiterter Sanierung nun den Verkauf der Tochter Reebok eingeleitet hätten. Adidas-Chef Kasper Rorsted habe die Geduld aufgegeben und intern ein Team mit der Aufgabe betraut, hieß es. Bis März 2021 solle rechtzeitig zur Vorstellung der ersten eigenen Fünf-Jahres-Strategie des Schweden ein Deal perfekt gemacht werden. Ein Adidas-Sprecher habe einen Kommentar zur Sache abgelehnt, so das Magazin weiter. Bereits in der Vergangenheit hatte es immer wieder Spekulationen über einen Reebok-Verkauf gegeben./ag/mis