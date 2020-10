Heidelberg (ots) - Grund zu feiern hat am 22. Oktober 2020 die Axactor Germany, deren Vorgängergesellschaft an diesem Tag im Jahr 1980 in das Handelsregister in Heidelberg eingetragen wurde. Der registrierte Inkassodienstleister blickt auf 40 Jahre Erfahrung im Forderungsmanagement zurück, in welchen die Liquidität des Kunden stets im Fokus des Handels stand und weiterhin stehen wird. Gefeiert wird aufgrund der aktuellen Situation leider nicht mit einer Geburtstagsparty, aber alle Teammitglieder erhalten ein kleines Geschenk.Wie ein zum Geburtstag erstellter Flyer (https://bit.ly/35o45WA) zeigt, ist in den letzten 40 Jahren viel passiert. Das Unternehmen ist kontinuierlich gewachsen, hat sein Leistungsportfolio im Sinne der Kunden fortwährend ausgebaut und den aktuellen Gegebenheiten angepasst. Dabei war und ist die heutige Axactor Germany insbesondere im Bereich der Automatisierung von Bearbeitungsprozessen ein Vorreiter in der Branche. Eigens erstellte Prozesse geben den Mitarbeitenden die Möglichkeit, mehr Zeit für die individuelle Bearbeitung in bestimmten Prozessschritten aufzuwenden und somit die Erfolgsquoten zu steigern.Steffen Fink, Country Manager und Geschäftsführer der Axactor Germany GmbH, nimmt das Jubiläum zum Anlass, seinem Team zu danken und in die Zukunft zu schauen: "Unser Team macht für mich den Unterschied und dadurch Axactor Germany zu dem verlässlichen und erfolgreichen Partner, den sich Auftraggeber wünschen. Darauf bin ich stolz und ich freue mich, mit allen Kolleg*innen heute zumindest gedanklich auf unsere Zukunft anzustoßen."Für die nahe Zukunft ist schon einiges geplant, denn im kommenden Jahr steht für die Axactor Germany der Umzug in ein modernes Bürogebäude auf dem ehemaligen Gelände der US-Armee in Heidelberg an. Darüber hinaus arbeitet man gemeinsam mit den anderen Axactor-Ländern an verschiedenen Projekten, um Prozesse und IT-Landschaft weiter zu optimieren. Genug zu tun, um für die kommenden Jahre und Jahrzehnte fit zu sein.Über AxactorAxactor ist eine skandinavische börsennotierte Gesellschaft, die europaweit auf die Beitreibung und den Ankauf von notleidenden Forderungen spezialisiert ist. Axactor verfügt über ein weltweites Forderungsmanagement-Netzwerk, mit eigenen Unternehmen in Norwegen, Spanien, Italien, Schweden, Finnland und Deutschland und beschäftigt rund 1.100 Mitarbeiter.Axactor Germany verfügt über 40 Jahre Erfahrung im Forderungsmanagement. Am Standort Heidelberg sind mehr als 200 Mitarbeitende beschäftigt. Insbesondere Unternehmen aus den Bereichen Banken, Bausparkassen, Leasingunternehmen, Energieversorger, ÖPNV und E-Commerce zählen zu den Kunden.Für Axactor steht dabei der Kunde des Kunden im Fokus - Axactor findet Lösungen im Dialog, bietet ausgedehnte Servicezeiten und zahlreiche Bezahlverfahren. Die Wahrung der Reputation und die Verbesserung der Liquidität unserer Kunden spielen dabei eine wesentliche Rolle.www.axactor.de (http://www.axactor.de)Pressekontakt:Claudia EdingerSenior Manager Marketing & CommunicationAxactor GermanyTelefon: 06221 987 692E-Mail: kommunikation@axactor.deOriginal-Content von: Axactor Germany GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/146225/4741195