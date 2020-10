Die Aktienmärkte befinden sich derzeit in einem Spannungsfeld. Auf der einen Seite steht die Hoffnung einer konjunkturellen Erholung, auf der anderen Anzeichen, dass sich die Covid-19-Pandemie verschlimmert und der wirtschaftliche Aufschwung an Fahrt verliert. Ein Kommentar von Bob C. Doll, Chief Equity Strategist bei Nuveen Aktuell verlangsamt sich das Tempo der Erholung deutlich. Der Politik gehen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...