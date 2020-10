DGAP-News: PREOS Real Estate AG / Schlagwort(e): Anleihe

PREOS Real Estate AG mit abermaliger Aufstockung ihrer 7,50 %-Wandelanleihe



22.10.2020 / 12:47

Pressemitteilung



PREOS Real Estate AG mit abermaliger Aufstockung ihrer 7,50 %-Wandelanleihe



Leipzig, 22.10.2020 - Die PREOS Real Estate AG (künftig: PREOS Global Office Real Estate &Technology AG, "PREOS", ISIN DE000A2LQ850) hat eine weitere Tranche ihrer 7,50 %-Wandelanleihe (2019/2024, ISIN DE000A254NA6) platziert. Die mit rd. 86 % an der PREOS beteiligte publity AG hat weitere Teilschuldverschreibungen der Wandelanleihe im Nominalwert von 30,0 Mio. EUR gezeichnet. Das bislang emittierte Volumen der PREOS-Wandelschuldverschreibung erhöht sich damit auf nominal 249,4 Mio. EUR. Insgesamt hat die Wandelanleihe ein Maximalvolumen von bis zu 300 Mio. EUR. Pressekontakt:

Finanzpresse und Investor Relations:

edicto GmbH

Axel Mühlhaus

Telefon: +49 69 905505-52

E-Mail: preos@edicto.de Über PREOS Real Estate AG Die PREOS Real Estate AG (künftig: PREOS Global Office Real Estate & Technology AG "PREOS") ist ein auf Büroimmobilien fokussierter aktiver Immobilieninvestor. PREOS agiert dabei als effizient aufgestellte Management-Holding. Im Ankauf liegt der Fokus auf Büroimmobilien mit Entwicklungspotenzialen in deutschen Metropolregionen. Wertschöpfung wird durch gezielte Maßnahmen des Asset Managements generiert. Entwickelte Bestandsimmobilien werden im Falle adäquater Verkaufsopportunitäten veräußert. Die Unternehmensstrategie sieht vor, das Immobilienportfolio durch Zukäufe in den kommenden Jahren deutlich zu vergrößern. Die PREOS-Aktie (ISIN DE000A2LQ850) notiert im Freiverkehrssegment m:access der Börse München (PAG.MU) sowie auf Xetra (PAG.DE). Der Firmensitz von PREOS befindet sich in Leipzig.

