Am Mittwochabend ist im ehemaligen besetzten Haus in der Liebigstraße 34 in Berlin ein Feuer ausgebrochen. Laut einem Feuerwehrsprecher brannten 50 Kubikmeter Müll direkt an der Hausfassade. Das Feuer ging teilweise auf das Gebäude über. Zuvor hatten linke Aktivisten eine Mahnwache mit Kerzen vor dem Haus abgehalten.

Der Beitrag Feuer an "Liebig ...

Den vollständigen Artikel lesen ...