Hoboken, New Jersey und Berlin (ots/PRNewswire) - Professionelle System-Lösungen zur Optimierung von Netz-leistung und BenutzererfahrungOpenVault und seine Tochtergesellschaft OpenVault Europe GmbH, globaler Anbieter von Branchenanalysen und SaaS-Technologie-Lösungen für Breitbandbetreiber, gaben heute mit der Unterzeichnung einer langfristigen Vereinbarung mit der Tele Columbus AG (ETR: TC1), dem mit 3,3 Millionen angeschlossenen Haushalten zweitgrößten deutschen Kabelnetzbetreiber, einen wichtigen Schritt in ihrer Expansion auf dem europäischen Markt bekannt.Im Rahmen der Vereinbarung wird Tele Columbus OpenVault Lösungen in sein Netzwerkmanagement für 2,4 Millionen IP-fähig versorgte Haushalte integrieren, um damit die Leistung von Breitbandnetzwerken zu optimieren und folglich die Nutzererfahrung nachaltig zu verbessern. Durch den Einsatz des Operations & Analytics-Moduls von OpenVault wird Tele Columbus zusärzliche Echtzeit-Einblicke in die Kapazitätsauslastung und Bandbreiten-Nutzungsmuster zu gewinnen."Während der globalen Pandemie sind Zuverlässigkeit und Servicequalität für Tele Columbus wichtiger denn je", sagte Dietmar Pöltl, CTO der Tele Columbus Gruppe. "Die Nutzung von OpenVaults umfangreicher Expertise und Erfahrung im Netzwerkmanagement zur proaktiven Identifizierung von Verbrauchstrends wird die kontinuierliche Bereitstellung eines erstklassigen Breitband-Services sicherstellen."Tele Columbus hat in Deutschland die Messlatte für die Bereitstellung von "best-in-class" Breitbanddiensten durch konsequente Antizipation der Nutzungsbedürfnisse der Kunden höher gelegt. Das ist beeindruckend insbesondere in schwierigen Zeiten", sagte Mark Trudeau, Geschäftsführer der OpenVault Europe GmbH und CEO von OpenVault LLC. "Wir freuen uns, dass Tele Columbus seine Optimierung seiner Netzleistung mit Hilfe von OpenVault weiter vorantreiben und optimieren kann und dadurch seine Kundenbindung und seinen Umsatz steigern wird .Über Tele ColumbusDie Tele Columbus AG ist einer der führenden Glasfasernetzbetreiber in Deutschland mit einer Reichweite von mehr als drei Millionen Haushalten. Unter der Marke PYUR bietet das Unternehmen Hochgeschwindigkeits-Internet inklusive Telefon und mehr als 250 TV-Programme auf einer digitalen Unterhaltungsplattform, die klassisches Fernsehen mit Video-Entertainment auf Abruf verbindet. Mit ihren Partnern aus der Wohnungswirtschaft setzt die Tele Columbus Gruppe maßgeschneiderte Kooperationsmodelle und moderne digitale Mehrwertdienste wie Telemetrie- und Mieterportale um. Als Full-Service-Partner für Kommunen und Regionalversorger treibt das Unternehmen die Glasfaserinfrastruktur und den Breitbandausbau in Deutschland voran. Im Geschäftskundenbereich werden auf Basis des eigenen Glasfasernetzes auch Carrier-Dienste und Unternehmenslösungen angeboten. Die Tele Columbus AG mit Hauptsitz in Berlin und Niederlassungen in Leipzig, Unterföhring, Hamburg, Ratingen und Chemnitz ist im SDAX gelistet und seit Januar 2015 im Regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse notiert.Über OpenVaultOpenVault und OpenVault Europe GmbH sind eine marktführender Lieferant für Breitbandtechnologie-Lösungen und datengestützte Einblicke in das weltweite Breitbandnutzungsverhalten. Die Cloud-basierten SaaS-Lösungen und -Tools des Unternehmens helfen Service Providern, die Netzwerkleistung zu optimieren, den Umsatz zu steigern und die Kundenzufriedenheit zu verbessern. OpenVault und OpenVault Europe aggregieren und analysieren die sich daraus ergebenden Marktdaten, um beispiellose granulare Ansichten der Kundennutzung zu erhalten, mit deren Hilfe private und geschäftliche Breitbandtrends antizipiert werden können.Für weitere Informationen besuchen Sie bitte openvault.com.Für Medienanfragen wenden Sie sich bitte an Paul Schneider unter pspr@att.net oder +1-215-817-4384; Kristen Nihamin unter knihamin@openvault.com oder +1-917-509-9028Original-Content von: OpenVault, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/149323/4741370