FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Das Bankhaus Metzler hat Kion von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 57 auf 88 Euro angehoben. Die Coronavirus-Krise sollte allgemein die Investitionen der Unternehmen in Lagerautomation beschleunigen, schrieb Analyst Stephan Bauer in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. So sollte das Segment für Supply-Chain-Lösungen von Kion zu einem Gewinner der Pandemie werden. Er rechnet in diesem Bereich in den kommenden Jahren mit starken Auftragseingängen./tih/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2020 / 07:55 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2020 / 07:55 / CET

