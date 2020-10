Unterföhring (ots) - Spektakuläre Wende im Fall Peggy: Am heutigen Donnerstag hat die zuständige Staatsanwaltschaft Bayreuth das Verfahren eingestellt. Aus diesem aktuellen Anlass zieht SAT.1 seine für den 9. November geplante Dokumentation "Mordfall Peggy - Der Täter ist noch unter uns" vor und zeigt sie bereits am Montag, 26. Oktober 2020, um 20:15 Uhr.Bleibt der spektakulärste Kriminalfall Deutschlands damit ungelöst? Kommt der Täter ungestraft davon? Die exklusive SAT.1-Doku bringt Licht ins Dunkel. Investigativ-Reporter Christoph Lemmer kennt den Fall wie kein anderer und bewertet die aktuellen Entwicklungen. Wird der Fall Peggy jetzt tatsächlich zum "Cold Case"? Außerdem äußert sich der zuletzt Tatverdächtige, Manuel S., exklusiv gegenüber SAT.1.Für die Dokumentation rollt der preisgekrönte Journalist Christoph Lemmer den Fall neu auf. Keiner hat den Fall des Mädchens intensiver und gründlicher begleitet als der Investigativ-Reporter. Seit über zehn Jahren recherchiert er die tiefen Abgründe des Verschwindens von Peggy. Seine Ergebnisse haben schon einmal dazu geführt, die Ermittlungen der Polizei völlig umzukrempeln. Vor knapp 20 Jahren verschwindet die damals neunjährige Peggy Knobloch aus Lichtenberg spurlos. Es folgen Ermittlungs-Pannen, falsche Verdächtigungen und ein skandalöses Fehlurteil. Über zehn Jahre lang sitzt ein geistig behinderter Mann als verurteilter Mörder im Gefängnis: Unschuldig! Bis heute ist ungewiss, was mit Peggy geschah.Achtung! Neuer Sendetermin:Die exklusive Doku "Mordfall Peggy - Der Täter ist noch unter uns", am Montag, 26. Oktober 2020, um 20:15 Uhr in SAT.1Pressekontakt:Michael UlichCommunications & PRNews, Sports, Factual & Fictionphone:+49 (0) 89 95 07 - 7296email:Michael.Ulich@seven.onePhoto Production & EditingClarissa Schreinerphone: +49 (0) 89 95 07 - 1191email: clarissa.schreiner@seven.oneOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6708/4741380