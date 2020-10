So sieht es zumindest die australische Investmentbank Macquarie. Sie stellt die Aktie der größten US-amerikanischen Fitnessclub-Kette auf "Outperform".



Die Konsolidierung der Branche schreitet voran, viele unabhängige und mittelgroße Studios haben sich schon verabschiedet oder werden dies noch tun. Nach Beobachtung der Macquarie-Analysten gilt das besonders für Kalifornien und New York City (24 Hour Fitness, Flywheel, Town Sports).



Zur PLANET-Gruppe gehören rund 2.100 Betriebe, im Q3 kommen 34 Standorte hinzu. Rund 14,7 Millionen Mitglieder trainieren bei PLANET sorgen und für 121 Mio. $ Umsatz.



Für das kommende Geschäftsjahr setzen die Analysten von Macquarie 1,63 $ Gewinn je Aktie an, im Folgejahr 2,23 $.Die PLANET-FITNESS-Aktie schloss gestern bei 65,00 $. Das ist 136 % über dem März-Tief. Zum Jahreshoch sind 36 % Luft.



