FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Sixt nach vorläufigen Zahlen auf "Halten" mit einem fairen Wert von 69 Euro belassen. Die Covid-19-Pandemie habe deutliche Bremsspuren in der Umsatz- und Ergebnisentwicklung des Autovermieters hinterlassen, schrieb Analyst Dirk Schlamp in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Gleichwohl habe sich der Vorsteuergewinn im Berichtszeitraum besser entwickelt als von ihm gedacht. Das weitere Ausbleiben einer Prognose unterstreiche die hohe Unsicherheit. Im Schlussquartal rechnet Schlamp mit einem Vorsteuerverlust./tav/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2020 / 12:22 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2020 / 12:28 / MESZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0007231326

