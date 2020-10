DJ HVB-Mutter Unicredit kooperiert verstärkt mit chinesischer ICBC

FRANKFURT (Dow Jones)--Der italienische Unicredit und die Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) wollen bei Handelsinvestitionen, Auftragsvergaben für Überseeprojekte und im Firmenkundengeschäft künftig stärker zusammenarbeiten. Die Hypovereinsbank-Muttergesellschaft hat dazu eine Absichtserklärung mit der größten Bank Chinas geschlossen. Beide Seiten wollen demnach langfristige freundschaftliche, aber nicht-exklusive Beziehungen knüpfen, um die Geschäfts- und Investitionsmöglichkeiten ihrer Firmenkunden auf ihren jeweiligen Märkten und in Europa, besonders in Mittel- und Osteuropa, Italien, Deutschland und Österreich zu verbessern.

Gianfranco Bisagni, Co-CEO für Zentral- und Osteuropa von Unicredit sagte: "Die heutige Ankündigung wird unser Angebot für unsere Kunden weiter bereichern und die gegenseitige Geschäftsentwicklung durch internationales Wachstum fördern."

