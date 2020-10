Frankfurt (www.fondscheck.de) - Seit Dienstag ist ein neuer Exchange Traded Fund von Amundi über Xetra und Börse Frankfurt handelbar, so die Deutsche Börse AG.Der Amundi Prime Euro Gov Bonds 0-1Y UCITS ETF DR (C) (ISIN LU2233156582/ WKN A2QEUJ) ermögliche Anlegern, an der Wertentwicklung von festverzinslichen, auf Euro lautenden Staatsanleihen und Schatzwechseln von Ländern der Eurozone zu partizipieren. Berücksichtigt würden Anleihen mit einer Restlaufzeit zwischen einem und zwölf Monat(en) sowie einem ausstehenden Mindestvolumen von 1,5 Milliarden Euro. Anfallende Kuponzahlungen würden reinvestiert. Die jährlichen Kosten würden sich auf 0,05 Prozent belaufen. ...

