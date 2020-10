30 % erwartete Preissenkung von grünem Wasserstoff bis 2025 Neuer Prototyp eines Wasserstoff-PKWs welcher für rund 15.000 € herstellbar sein könnte Durchschnittlicher PKW-Kaufpreis in Deutschland 33.580 € Deutschland mit 86 Wasserstoff-Tankstellen europäischer Spitzenreiter, dennoch Infrastruktur-Nachholbedarf Neues aus der Forschung: Wasserstoff-Tankstellen könnten sich künftig in jedermanns Keller befinden Airbus will bis 2035 CO2-neutrale H2-Flugzeug-Flotte auf den Markt bringen Wie aus einer ...

