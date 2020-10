NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Tesla nach Zahlen von 75 auf 80 US-Dollar angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Der Elektroautohersteller habe für das dritte Quartal hinreichend bessere Resultate ausgewiesen als erwartet, schrieb Analyst Ryan Brinkman in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er verwies unter anderem auf die Margen. Gleichwohl sorgt sich der Experte um die hohe Bewertung. Da Konkurrenten mit der Zeit die Strategie der Amerikaner teilweise nachahmen sollten, dürften die relativen Bewertungsmultiplikatoren sinken./tav/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2020 / 05:28 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2020 / 05:36 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: US88160R1014

TESLA-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de