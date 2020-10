Huaweis zweite Mate-Generation ohne Google-Dienste ist offiziell: Das steckt im Mate 40 Pro und so teuer wird es in Deutschland. Knapp anderthalb Jahre nach Beginn der US-Sanktionen gegen Huawei kündigt der Hersteller sein zweites Mate-Modell ohne Google-Dienste und -Apps an. Während Huawei in den Jahren vor den Sanktionen stets eine ganze Mate-Serie für den europäischen Markt ankündigte, liegt der Fokus in diesem Jahr - wie schon 2019 - auf dem Topmodell. Der Hersteller rechnet sich mit dem Mate 40 Pro die größten ...

