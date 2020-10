Am ersten Vorverkaufstag sollen bereits 2 Mio. iPhones 12 über die Theke gegangen sein. Beim iPhone 11 waren es 800.000. Überraschend ist dies nicht. Der Eintritt in das 5G-Zeitalter hat begonnen und es geht um die komplette Substitution aller mobilen Endgeräte innerhalb der nächsten fünf Jahre. Das nennt man Superzyklus und er gilt ebenso für Samsung oder Xiaomi. Zugleich: Mit dem Launch von Apple Music TV bietet man einen kostenlosen 24-stündigen Stream von Musikvideos an. Es geht schlicht darum, die Reichweite zu erhöhen, um neue Nutzer für das Apple-Ökosystem zu gewinnen. Bereits im Sommer lag das Servicegeschäftsvolumen bei 50 % der iPhone-Umsätze.



Dies ist ein Auszug aus unserem Brief "Der Aktionärsbrief", Ausgabe 43.



Börsianer lesen Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH unter www.bernecker.info im Abo oder unter www.boersenkiosk.de im Einzelabruf!Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info

APPLE-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de