Die meisten Aktien haben sich in den vergangenen Monaten deutlich von ihren Corona-Crash-Tiefs gelöst. Nicht so AT&T: Der US-Telekom- und Medienkonzern hat noch in dieser Woche ein neues Tief erreicht. Doch mit den Zahlen zum abgelaufenen Quartal bekommt die Aktie nun neue Impulse. Der ersehnte Befreiungsschlag könnte endlich gelingen.AT&T hat im dritten Quartal wegen der Covid-19-Pandemie zwar weiter kräftig Federn lassen müssen. Unter dem Strich fiel der Gewinn zum Vorjahr um gut ein Viertel ...

Den vollständigen Artikel lesen ...