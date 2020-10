Wien (www.fondscheck.de) - Invesco Real Estate und GAM Investments haben vereinbart, die GAM-Businesseinheit für gewerbliche Immobilienfinanzierungen einschließlich des europäischen Real-Estate-Debt-Teams von GAM und der zugehörigen europäischen Assets an Invesco zu übertragen. Darüber informiert Invesco Real Estate per Aussendung, so die Experten von "FONDS professionell". ...

