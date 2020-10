Nach drei guten Tagen gerät der Goldpreis aktuell wieder etwas deutlicher unter Druck. Mittlerweile rückt bereits wieder die Marke von 1.900 Dollar, die seit Wochen zwischen Bullen und Bären umkämpft ist, in den Blick der Anleger. Und dieser Kampf kann durchaus noch zwei Wochen so weitergehen. Das jedenfalls meint Rhona O'Connell von StoneX."Gold befindet sich in einer Flaute. Das Tradingvolumen ist niedrig und der Goldpreis ist nach wie vor in seiner Handelsspanne gefangen", sagt Rhona O'Connell. ...

