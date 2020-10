Infineon baut seinen Standort in Augsburg aus. In den neuen Büros sind superschnelle Glasfaser-Internetanschlüsse verfügbar. Das ist für Deutschland ein ganz besondere und positive Meldung, denn mit qualitativ hochwertigem Internetanschluss können wir in diesem Land eher nicht dienen. Was sagt die Aktie? Für die Aktien von Infineon: IFX // ISIN: DE0006231004 haben wir einen in Grün im Chart hinterlegten Zielbereich eingefügt, welchen wir sehr wahrscheinlich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...