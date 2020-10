4 Sterne für innovatives LED-Mietkonzept - in einem aktuellen Barometer-Update bewerten die Analysten der KFM Deutsche Mittelstand AG die Anleihe 2018/23 (WKN A2NB9P) sowie die Anleihe 2019/25 (WKN A2TSCP) der Deutsche Lichtmiete AG jeweils weiterhin als "attraktiv" mit 4 von 5 möglichen Sternen.

Die Deutsche Lichtmiete AG ist der Pionier und Marktführer im europäischen LaaS-Markt (Light as a Service). Das innovative Geschäftsmodell trifft den aktuellen Zeitgeist und hilft Unternehmen, laufende Kosten zu sparen und die CO2-Bilanz zu verbessern, ohne dabei hohe Investitionen zu tätigen. Dies spiegelt sich in hohen Wachstumsraten wider, welche vom Konzern profitabel gestaltet werden. In Verbindung mit den Renditen von über 5% seien die Deutsche Lichtmiete-Anleihen weiterhin "attraktiv", so die KFM-Experten.

Deutsche Lichtmiete-Anleihe 2018/23

ANLEIHE CHECK: Die im November 2018 emittierte besicherte und nicht nachrangige Unternehmensanleihe (WKN A2NB9P) der Deutschen Lichtmiete AG mit Laufzeit bis 01.12.2023 ist mit einem Zinskupon in Höhe 5,75% p.a. (Zinstermin halbjährlich am 01.06. und 01.12.) ausgestattet. Im Rahmen der Emission wurden 30 Mio. Euro mit einer Stückelung von 1.000 Euro platziert. Die Anleihe wird u.a. ...

