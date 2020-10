Mit ihrem E-Bike-Abo Dance sind die Soundcloud-Gründer im Sommer in Berlin an den Start gegangen. Nur wenige Monate später hat Dance jetzt eine 15 Millionen Euro schwere Finanzierungsrunde eingetütet. Seit die Soundcloud-Gründer Eric Quidenus-Wahlforss und Alexander Ljung gemeinsam mit Jimdo-Gründer Christian Springub das E-Bike-Abo ihres Startups Dance im Sommer in Berlin gestartet haben, konnten sie eine dreistellige Zahl an Testnutzern gewinnen. Aber die Startup-Gründer denken groß: Einige Millionen Räder wollen sie in Zukunft zur Verfügung stellen. In den kommenden Monaten sollen eigene ...

Den vollständigen Artikel lesen ...