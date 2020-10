Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Auf den ersten Blick ist an der Wall Street heute nur wenig los. Die großen Indizes zeigen vorbörslich kaum Bewegung. Allerdings gibt es genügend Themen, die die Märkte verarbeiten müssen. Unter anderem gibt es spannende Unternehmensmeldungen. Bei den Einzelthemen geht es heute um Coca-Cola, Tesla, Nio, Snap, Twitter, Match Group, Beigene und Martin Marietta Materials. Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur von DER AKTIONÄR, kennt die Indikationen für den heutigen Handelstag. Johanna Krämer, Korrespondentin an der Börse Frankfurt, gibt außerdem einen Überblick, was die Märkte bewegt.