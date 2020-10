München (ots) - "Das Wort zum Sonntag", am Samstag, 24. Oktober 2020, um 23:50 Uhr spricht Christian Rommert aus Bochum. Seine Frage: Weihnachten absagen?Weihnachten absagen? Auf keinen Fall meint Pastor Christian Rommert in seinem aktuellen "Wort zum Sonntag". Es wird zwar vieles fehlen, aber es kann auch gerade deshalb besser werden als sonst - wenn wir die eigentliche Botschaft von Weihnachten wieder erleben und niemanden allein lassen.Die "Wort zum Sonntag"-Sendung kann unter www.DasErste.de/wort nachgelesen oder als Video-Podcast sowie am jeweiligen Tag nach 18:00 Uhr in der ARD-Mediathek angesehen werden.Redaktion: Markus Schall (WDR)"Die Polizei - Helden oder Deppen der Nation?" in der Sendereihe "Echtes Leben" am Sonntag, 25.Oktober, um 17:30 UhrWie viel Spaß macht es noch, heutzutage Polizist zu sein? Zwar steht die Mehrheit der Deutschen immer noch hinter den Ordnungshütern, ihr Dienstalltag aber ist wesentlich rauer, härter geworden. Polizisten sind bei ihren Einsätzen immer öfter mit Gewalt konfrontiert, werden angepöbelt, bespuckt, nicht mehr respektiert. Wer also ergreift heute noch den Beruf des Polizisten, der viel fordert, aber schlecht bezahlt wird? Welche Voraussetzungen müssen die Anwärterinnen und Anwärter mitbringen, und wie werden sie auf den Dienst vorbereitet? Und was ist mit den rechtsextremen Netzwerken in den Reihen der Polizei? Für die Reihe "Echtes Leben" will Anne Chebu mehr über die Menschen hinter der Uniform, aber auch über die Organisation erfahren. Was passiert, wenn sich der Auftrag und persönliche Überzeugung widersprechen? Welche Hilfe gibt es für Beamte, die traumatische Erfahrungen machen müssen? Und wie werden Polizeianwärter auf ihren Beruf vorbereitet?Diese Sendung ist online first voraussichtlich ab 23. Oktober 2020, 17:30 Uhr, in der ARD-Mediathek verfügbar.Redaktion: Philipp Engel (hr)Im Internet: DasErste.de/echteslebenPressekontakt:Agnes Toellner, Presse und Information Das Erste,Tel: 089/5900 23876,E-Mail:agnes.toellner@DasErste.deFotos unter www.ard-foto.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/4741645