Die Bilanzsaison eröffnet nur einen Teil der neuen Einschätzungen mit den Ergebnissen für neun Monate, dafür die weiteren Perspektiven für die Zukunft. Es begann bereits recht rasant: Elon Musk liefert die ersten Signale mit dem Einstieg in einen deutschen Autozulieferer (ATW in Neuwied).



Die Autozulieferer folgen den Autokonzernen. Im Sog der neuen Technologien muss jeder sich neu aufstellen, um von der alten Technik wegzukommen und ein zweites Bein zu finden.



Die zwei bislang größten Verlierer planen eine neue Zukunft. ELRINGKLINGER vereinbart mit AIRBUS eine Technikzusammenarbeit in Richtung Aircraft. Die Schwaben und ihr Chef versuchen eine völlig neue Brennstofftechnologie aufzubauen. Das belohnte der Markt mit einem kräftigen Tagesgewinn. NORMA äußerte ähnliche Ambitionen, nennt noch keine konkreten Vereinbarungen, aber macht sich stark, ebenfalls auf dem Gebiet der Brennstofftechnik ein zweites Bein aufzubauen….



